Federalberghi: al via Job in Tourism alle Isole Eolie

6 dicembre 2018 12:44

Al via l’evento organizzato da Federalberghi Isole Eolie, finalizzato a promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Al via Job in Tourism alle Isole Eolie. L’evento, organizzato da Federalberghi Isole Eolie, finalizzato a l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’appuntamento è fissato per sabato 15 dicembre dalle 10 alle 13, presso la sala congressi del Gattopardo Park Hotel di Lipari.

L’iniziativa, darà la possibilità alle strutture turistico-ricettive locali, associate a Federalberghi, di incontrare gli addetti del settore in cerca di occupazione per la stagione turistica 2019. I candidati, potranno presentarsi direttamente, muniti di curriculum vitae, registrarsi al desk Federalberghi specificando la tipologia di lavoro richiesto e sostenere anche un primo colloquio presso i desk riservati alle singole aziende.

Le aziende interessate ad avere un proprio desk gratuito, dovranno semplicemente darne comunicazione all’associazione, specificando quali siano le figure professionali di loro interesse.

Già dallo scorso anno, con l’obiettivo di assistere le imprese da una parte e chi cerca lavoro dall’altra, Federalberghi Isole Eolie aveva intensificato l’azione di screening delle risorse umane disponibili in funzione delle domande di lavoro provenienti dalle imprese locali, attraverso la sezione “Lavoro” presente sul sito www.isoleeolie.federalberghi.it, dove è possibile inserire sia gli annunci che le candidature.