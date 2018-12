12 dicembre 2018 15:45

Sicilia, bimba di tre anni in coma dopo aver ingerito hashis: la ricostruzione fornita dalla madre al vaglio degli inquirenti

È in coma la bimba di tre anni che a Palermo ha ingerito hashis. La bimba è ricoverata all’ospedale Buccheri, dove è stata portata dalla madre. La donna ha raccontato agli inquirenti che la piccola ha trovato la sostanza stupefacente per strada in un involucro e poi l’ha messa in bocca, ingerendola. Il commissariato di Brancaccio indaga sull’episodio e la ricostruzione fornita della donna.