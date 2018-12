Una task force per le infrastrutture in Sicilia, ok del Governo Musumeci: al via il primo incontro operativo 

14 dicembre 2018 20:47

L’assessore Falcone accoglie favorevolmente la proposta di Filca Cisl per la creazione di una task force che monitori avanzamento e realizzazione delle opere pubbliche in Sicilia

“Accogliamo con grande favore l’appello lanciato dal sindacato Filca Cisl per l’istituzione della Consulta regionale delle Infrastrutture e, già per martedì prossimo, abbiamo fissato un incontro in Assessorato per avviare in concreto la nascita di un tavolo che comprenda le sigle sindacali, Confindustria, Ance, Anas, RFI e altri attori di rilievo”. L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone risponde così alla proposta avanzata da Paolo D’Anca, segretario regionale Filca Cisl, riguardo la creazione di una task force, aperta a più rappresentanti istituzionali e delle categorie produttive e sindacali su avanzamento e realizzazione delle opere pubbliche in Sicilia.

“Il Governo Musumeci – prosegue Falcone – sta facendo dell’interlocuzione costante con il mondo dell’impresa, del lavoro e dell’associazionismo una via privilegiata per rafforzare le azioni da mettere in campo e affinare gli obiettivi. In campo infrastrutturale la Sicilia necessita di un massiccio intervento – aggiunge l’assessore Falcone – che passa dallo sblocco delle opere rimaste sulla carta e da una programmazione concertata, aderente alle necessità dei territori. Siamo infatti impegnati a trattare con Roma sulle aziende in sofferenza come CMC, Condotte spa, Ansaldi, Toto costruzioni per far ripartire i grandi cantieri e anche in questo la Consulta delle Infrastrutture – conclude Falcone – può essere uno strumento di confronto e raccordo per dire basta alla stagione delle incompiute e delle opere che languono”.