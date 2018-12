Trasporti in Sicilia, Falcone replica ad Asstra: “Governo aumenta i fondi e rispetta impegni”

17 dicembre 2018 20:24

Sicilia, la replica dell’assessore regionale Falcone al presidente e segretario di Asstra

“Apprendiamo, e non ci saremmo aspettati diversamente, di una nota inconcludente e fuori luogo da parte di Iozzi e La Rocca, rispettivamente presidente e segretario di Asstra, su ipotetici dubbi circa gli impegni presi dal Governo Musumeci inerenti alla previsione degli stanziamenti per gli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021”. L’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone interviene sul tema del trasporto pubblico locale. “Vorrei ricordare che, a differenza del passato, il Governo ha incrementato le risorse riconoscendo – sottolinea Falcone – non solo gli impegni degli anni precedenti, ma addirittura anche l’adeguamento ISTAT, fatto che non era neppure nelle più rosee previsioni dei rappresentanti del trasporto pubblico locale nonché delle parti sociali che hanno seguito da vicino il confronto”.

“Iozzi ha perso un’occasione per tacere e farebbe meglio – conclude Falcone – a riflettere sulla proprio compatibilità rispetto al ruolo che ricopre. Per quanto riguarda il Governo regionale gli impegni assunti fino ad oggi sono stati sempre rispettati e così sarà anche per i prossimi anni”.