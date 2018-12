Indonesia, Msf: “feriti e morti portati nei nostri centri in aree tsunami”

23 dicembre 2018 20:28

Indonesia, Msf: “da questa mattina arrivano nei nostri centri persone rimaste ferite nello tsunami e vengono portati i corpi delle vittime. Nel corso della giornata è aumentato il numero e ci aspettiamo che questo continui nei prossimi giorni”

“Da questa mattina arrivano nei nostri centri persone rimaste ferite nello tsunami e vengono portati i corpi delle vittime. Nel corso della giornata è aumentato il numero e ci aspettiamo che questo continui nei prossimi giorni”. E’ questa la testimonianza di Daniel von Rege, “country director” di Medici Senza Frontiere in Indonesia, dal distretto di Pandeglang, uno dei più colpiti dallo tusnami, dove Mfs gestisce due centri della salute, a Labuan e Carita. “Stiamo lavorando con le strutture sanitarie locali e del ministero per rispondere alle esigenze più immediate: i casi più gravi sono trasferiti in ospedali più grandi e le autorità locali stanno prendendosi cura dei corpi delle vittime”, aggiunge von Rege spiegando poi che Mfs sta fornendo un suo sostegno anche sul fronte “del controllo di infezioni e degli standard igenici”. E che con la sua presenza nelle zone così duramente colpite continuerà a “sostenere le autorità sanitarie locali fino a quando sarà necessario”.

(AdnKronos)