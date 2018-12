Reggio Calabria, paura in pieno centro: pedone investito da motociclista, è grave [FOTO]

11 dicembre 2018 19:38

Reggio Calabria, brutto incidente stradale nella centralissima via Cimino: pedone gravemente ferito

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in via Cimino, nel cuore di Reggio Calabria, alle spalle del Duomo. Un motociclista a bordo di un motorino ha investito un pedone. Il passante ha avuto la peggio ed è stato trasportato al pronto soccorso in emergenza da un’ambulanza del 118 prontamente intervenuta nel luogo del sinistro. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ne – al momento – arrivano dagli Ospedali Riuniti ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del malcapitato.