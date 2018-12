Tragico incidente in Svizzera, bus si schianta contro un muro: un morto e 41 feriti, 13 italiani a bordo

16 dicembre 2018 16:02

Drammatico incidente questa mattina all’alba per un bus partito da Genova. Le persone a bordo del pullman, diretto in Germania, erano 51: 41 feriti ed una donna morta

Tragico incidente questa mattina all’alba per un bus partito da Genova. Le persone a bordo del pullman, diretto in Germania, erano 51. Lo afferma la polizia cantonale confermando la presenza di una vittima, una donna di cui ancora però non è stata resa nota la nazionalità. A bordo vi erano almeno 13 italiani, uno svizzero, un tedesco, due colombiani, un giordano, un rumeno, un bosniaco, due albanesi, sei russi, due nigeriani, un ganese ed una persona del Benin. La nazionalità dei rimanenti ancora non è stata resa nota. Secondo i media locali non vi sarebbero stati invece bambini. Sono 41 le persone ferite, una donna è deceduta. Lo ha indicato la polizia locale, citata dall’agenzia svizzera Keystone-Ats.