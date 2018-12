4 dicembre 2018 12:00

Grave incidente sull’A2 in Calabria: TIR sbatte contro un guardrail, l’autista è ricoverato in codice rosso all’ospedale di Vibo Valentia

Il conducente di un TIR è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla corsia sud dell’A2, nel tratto vibonese. L’autista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad impattare contro il guardrail. L’arteria è rimasta chiusa per alcune ore. L’uomo è ricoverato in codice rosso all’ospedale di Vibo Valentia.