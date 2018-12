Maxi incidente sull’A18 Messina-Catania: 3 auto coinvolte, code chilometriche

28 dicembre 2018 20:07

Maxi incidente sull’Autostrada A18: 3 autovetture coinvolte, code chilometriche in direzione Messina

Maxi incidente sull’Autostrada Messina-Catania, nel tratto compreso tra la città etnea e Acireale. Poco dopo le 18 quattro auto sono state coinvolte in un sinistro. Le autovettura viaggiavano in direzione Messina e l’impatto si è verificato poco prima della stazione di servizio di Aci Sant’Antonio”. Si registrano lunghissime code, a causa anche del restringimento della carreggiata nei pressi del casello di Acireale, a seguito del terremoto della notte del 26 dicembre. Nel tratto in questione si procede in doppia circolazione solo sulla carreggiata di Messina. Si registrano lunghe code in direzione Messina.