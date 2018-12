Incendio tendopoli San Ferdinando: disposta l’autopsia sulla vittima

3 dicembre 2018 13:14

Incendio tendopoli San Ferdinando: salma del 18enne portata in ospedale a Reggio Calabria

E’ stata trasferita nell’ospedale di Reggio Calabria, dove nelle prossime ore sara’ eseguita l’autopsia, la salma di Surawa Jaith, il giovanissimo migrante morto carbonizzato nell’incendio della tendopoli di San Ferdinando. A disporre l’esame autoptico e’ stato il pm della Procura della Repubblica di Palmi Giuseppe Cappelleri che indaga su quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica all’interno della baraccopoli. A San Ferdinando oltre al fratello del giovane, Soumbu, che vive a Catania, sono giunti anche i genitori del ragazzo non ancora diciottenne che non viveva stabilmente nella tendopoli, essendo inserito nel programma Sprar di Gioiosa Ionica ma vi si recava di tanto in tanto a trovare dei parenti.