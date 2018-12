3 dicembre 2018 06:54

Il prefetto di Reggio Calabria ha reso noto che è stato individuato un sito alternativo alla tendopoli di San Ferdinando

A poche ore dalla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, convocata dopo l’incendio in cui ha perso la vita un giovane del Gambia, il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha dichiarato al Giornale Radio Rai, che è stato individuato un sito alternativo alla tendopoli di San Ferdinando: si tratta di un’area ex industriale nella Piana di Gioia Tauro. “La volontà è quella di sostituire le tende con i container, garantendo acqua, gas e luce,” ha precisato il prefetto.