8 dicembre 2018 19:12

Scontri, auto e cassonetti in fiamme, negozi saccheggiati: si ripete il copione a Parigi per quarta mobilitazione dei gilet gialli

Scontri, auto e cassonetti in fiamme, negozi saccheggiati: si ripete il copione a Parigi per quarta mobilitazione dei gilet gialli. Sono circa 30 mila i manifestanti scesi in piazza in Francia, secondo le cifre comunicate dal ministero dell’Interno. Oltre 700 sono le persone fermate, ha precisato il sottosegretario Laurent Nunez intervistato da France 2.