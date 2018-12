Gettonopoli a Messina: 15 condanne e 2 assoluzioni in appello [NOMI e DETTAGLI]

20 dicembre 2018 22:16

Gettonopoli a Messina: 15 condanne in appello per gli ex consiglieri, assolti Gioveni e Scuderi

Arriva la sentenza del processo d’appello “Gettonopoli” a Messina, l’inchiesta scoppiata a novembre 2015 e che vide coinvolti per le presenze lampo in commissione 17 consiglieri comunali, alcuni dei quali (Crifò, Vaccarino e Gioveni) rieletti nelle ultime elezioni amministrative. Tutti i consiglieri erano stati condannati in primo grado. La sentenza è arrivata dopo le 20 di stasera: tutti condannati ad eccezione dei consiglieri Libero Gioveni e Nora Scuderi. Le condanne, rispetto alla sentenza di primo grado, sono state notevolmente ridotte.

Queste le condanne: un anno e due mesi per Pietro Adamo, un anno e tre mesi per Nicola Cucinotta, un anno e cinque mesi per Giovanna Crifò, un anno e sei mesi per Carlo Abbate, un anno e nove mesi per Benedetto Vaccarino, un anno e sei mesi per Fabrizio Sottile e Santi Daniele Zuccarello, un anno e sette mesi per Paolo David, un anno e tre mesi per Santi Sorrenti e Andrea Consolo, un anno e cinque mesi per Pio Amedeo, un anno e quattro mesi per Angelo Burrascano, un anno e due mesi per Nino Carreri, un anno e sette mesi per Nicola Salvatore Crisafi, un anno e tre mesi per Carmela David. Per tutti la pena è sospesa ed è stata revocata l’interdizione dai pubblici uffici.