Questura di Messina: al via il bando per l’affido in gestione del bar in via Placida [DETTAGLI]

6 dicembre 2018 12:10

Online il bando per l’affido in gestione del bar all’interno della Questura di Messina in via Placida

La Questura di Messina bandisce una gara per affidare a ditta privata la gestione del bar all’interno della Questura di Messina in via Placida.

Gli appalti riguardano l’esercizio dell’attività per una durata di tre anni.

Le ditte interessate alla gestione del servizio possono chiedere di essere invitate a partecipare alla procedura di affidamento presentando la propria domanda all’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale – 1° Sezione Economato, entro e non oltre le ore 09.00 del 14 dicembre p.v.

I moduli delle domande di partecipazione sono scaricabili sul sito della Polizia di Stato, nella pagina della Questura di Messina all’indirizzo http://questure.poliziadistato.it/it/Messina/articolo/11845c08fdf8c2c51099867581/

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale della Questura ai numeri 090/366772, 090/366702, o via mail all’indirizzo utl.quest.me@pecps.poliziadistato.it .