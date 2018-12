Furti con “spaccata” tra Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro: 9 arresti, sgominato gruppo criminale di pregiudicati italiani e romeni [VIDEO]

10 dicembre 2018 07:00

Furti tra Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e Taranto: 9 arresti

Dalle prime luci dell’alba, nei Comuni di Celico, Cosenza, Corigliano – Rossano e Napoli, i militari della Compagnia Carabinieri di Paola, con il supporto di personale dei Comandi Provinciali di Cosenza e Napoli, e di personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola – Dr.ssa Rosamaria Mesiti, su richiesta del Procuratore della Repubblica – Dr. Pierpaolo Bruni – e dei Sostituti, Dr. Antonio Lepre e Dr.ssa Rossana Esposito, nei confronti di 9 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 n. 2 e n. 7, 62 n. 2 – n. 5 e n. 7 (Furto pluriaggravato continuato ed in concorso).

L’indagine, avviata nel mese di settembre 2016 dalla Compagnia Carabinieri di Paola e conclusasi a dicembre 2017, sotto il costante coordinamento del Procuratore della Repubblica – Dr. Pierpaolo Bruni – e dei Sostituti, Dr. Antonio Lepre e Dr.ssa Rossana Esposito, ha consentito di documentare l’operatività di un gruppo criminale – composto da pregiudicati italiani e romeni – specializzato nella commissione di furti con la tecnica della spaccata in danno di esercizi commerciali.

Gli indagati, ricorrendo ad un collaudato “modus operandi”, dopo un iniziale sopralluogo finalizzato all’individuazione dei possibili obiettivi dell’azione delittuosa – prevalentemente distributori di benzina, bar, edicole, sale giochi e rivendite di pneumatici – erano soliti impiegare veicoli precedentemente asportati – tra cui anche uno scuolabus – come arieti, per lo sfondamento delle misure di difesa passiva degli esercizi commerciali colpiti.

Durante la materiale esecuzione dei furti, caratterizzati da rapidità d’azione ed elevata forza d’impatto, gli obiettivi erano attentamente sorvegliati, grazie alla creazione di un’ampia area di rispetto, mediante l’impiego di pali e vedette dinamiche.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri ha consentito di accertare le responsabilità del gruppo criminale in ordine a 13 furti aggravati, di cui n. 2 tentati, in danno di altrettanti esercizi commerciali – principalmente distributori di benzina, bar, edicole, sale giochi e rivendite di pneumatici – ubicati nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e Taranto, con un provento complessivamente quantificato in 200.000,00 euro; nonché la commissione di 4 furti di mezzi di trasporto, poi utilizzati per la commissione di alcuni dei citati episodi delittuosi.

I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Paola, alle ore 10:30 a cui presenzierà il Procuratore della Repubblica di Paola, Dott. Pierpaolo Bruni.