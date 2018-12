22 dicembre 2018 13:25

Chiesa gremita per Aldo, il senzatetto di Palermo ucciso domenica scorsa: lacrime e commozione ai funerali

Lacrime e commozione stamattina a Palermo per i funerali di Aldo, il clochard ucciso nella notte di domenica con una sprangata alla testa. Chiesa gremita stamattina per l’ultimo saluto per il senzatetto di Piazzale Ungheria, presente anche il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dal gonfalone. Dopo la cerimonia, il carro funebre ha fatto sosta presso il portico si è consumato il delitto, poi la salma di Aldo è stata trasferita nel cimitero di Rivoli.