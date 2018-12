Messina, frana sulla ss 114: sul posto una squadra di rocciatori

24 dicembre 2018 19:39

Frana sulla ss 114 a Messina, strada chiusa al traffico: sul posto una squadra di rocciatori

Chiusa da stamattina un tratto di strada sulla statale 114 per un frana. L’interdizione al traffico è stata disposta al km 22,750 ad Alì Terme (Messina) per entrambe le direzioni di marcia. Anas ha chiesto l’intervento di una squadra di rocciatori “fino a quando le condizioni di luminosità lo hanno consentito, ha verificato la stabilità del costone e provveduto al disgaggio di ulteriore materiale instabile“. L’arrivo della nuove rete parietale è previsto per giovedì 27. La strada presumibilmente sarà riaperta al traffico nel fine settimana.