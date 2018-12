Fondi Ue in Sicilia: 730 milioni spesi e certificati nel 2018

30 dicembre 2018 12:44

Spesa fondi comunitari in Sicilia, Milazzo (FI): “Governo Musumeci ha compiuto un’impresa straordinaria”

“Sono 730 i milioni di euro di Fondi comunitari (FESR) spesi e certificati nel 2018. Se pensiamo alle macerie lasciate dal Governo Crocetta, con la spesa certificata in eredità fino allo scorso anno, si hanno le reali portate dell’ottimo lavoro dell’Esecutivo“. A riferirlo è il Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, on. Giuseppe Milazzo.

“Sono contento che anche i Sindacati – conclude Milazzo – apprezzino il risultato. Insieme a loro, anche io e il Gruppo che rappresento, rendiamo merito al Governo, che in sinergia con i dirigenti regionali e la maggioranza in Parlamento, sta raccogliendo i meritati frutti. Siamo solo all’inizio, ma questo ci fa ben sperare perché, con serietà e dedizione al lavoro, si possono raggiungere grandi obiettivi per il nostro territorio”.