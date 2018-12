2 dicembre 2018 19:31

Reggio Calabria: grande attesa per la terza edizione del Festival del Torrone di Taurianova, martedì la presentazione

Martedì 4 dicembre, alle ore 11:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival del Torrone di Taurianova, in programma dal 7 al 9 dicembre presso il Centro servizi agroalimentare e del legno e nel centro cittadino. L’incontro, al quale parteciperanno rappresentanti del mondo istituzionale e associazionistico, si terrà presso l’ex Palazzo Municipale di Taurianova in via XX Settembre.