Festa di Natale alla Casa di Riposo “don Orione” di Reggio Calabria

17 dicembre 2018 10:56

Reggio Calabria: alla festa con scambio di auguri hanno partecipato anche i parenti e gli amici degli ospiti, che hanno applaudito le voci dei volontari dell’AUSER

Il Natale ci invita a dare il giusto valore alla vicinanza con i nostri amati, ai gesti di bontà e alle piccole dimostrazioni d’affetto come un sorriso o un abbraccio; è la festa delle piccole cose, un promemoria che dovrebbe farci tenere a mente il suo messaggio tutto l’anno. Anche all’Opera Antoniana delle Calabrie la magica aria delle feste si fa sentire; la nostra Casa di Riposo è un luogo a misura d’uomo e tutti i nostri ospiti sono stati coinvolti nei preparativi per per la festa del Santo Natale: svolgere insieme piccoli lavoretti con il fine di addobbare e rendere più bella e festosa la struttura è stata un’occasione di socializzazione e svago. Canti e balli hanno allietato il pomeriggio nel salone delle feste, dove alcuni anziani si sono “esibiti”cantando e alcuni ballando le canzoni della loro gioventù. Non sono mancati i dolci Natalizi preparati dalle sapienti mani delle cuoche e distribuiti amorevolmente dal personale della Casa di Riposo. Visibilmente soddisfatto il responsabile di struttura Domenico Talladira, il quale ci regala una sua riflessione; “I Nonni”… credo siano degli antichi ulivi dal tronco rugoso, ma forti, con radici profonde, rami robusti, capaci di opporsi a qualsiasi vento. Provo una sensazione di tenerezza quando vedo i loro occhi che brillano, o quando stringono le loro foto dei ricordi tra le mani, e poi ti fanno discorsi che a volte non capisci subito, ma con il tempo quelle parole ti scorrono nella mente tante volte fino a quando ne capisci il senso. Loro sono un miscuglio di Amore e Coraggio. Buon Natale a tutti”.