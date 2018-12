14 dicembre 2018 11:20

Davide Faraone proclamato segretario regionale PD in Sicilia

Davide Faraone è il nuovo segretari PD in Sicilia, lo ha stabilito ieri sera la commissione regionale dopo il ritiro della candidata Teresa Piccione. Nella notte di ieri la commissione regionale si è riunita a Palermo per affrontare la questione delle liste e si è deciso quindi di annullare le primarie in Sicilia previste domenica prossima, nominando il “renziano” Faraone segretario Pd in Sicilia, rimasto l’unico candidato in corsa.