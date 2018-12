Terremoto a Catania: 25 scosse in totale da stanotte, vulcanologi sorvolano l’Etna

26 dicembre 2018 20:37

Vulcanologi sorvolano l’Etna, 25 scosse da stanotte a Catania: tremano anche le Eolie, prosegue l’attività dello Stromboli

Paura nella notte a Catania per la forte scossa di terremoto, che ha distrutto edifici, danneggiato abitazioni, causato feriti e sfollati. Il terremoto è stato di magnitudo 4.9 con epicentro nella zona di Viagrande (Ct) alle ore 3.19. Nell’hinterland di Catania fino alle 19 di oggi sono state in totale 25 le scosse. Le zone colpite sono quelle comprese tra Milo a Zafferana Etnea, da Sant’Alfio a Ragalna. La magnitudo massima registrata è stata di 3.0 a Sant’Alfio alle 14.14. Nel pomeriggio di oggi hanno tremato anche le Eolie. Poco prima delle 19 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.5.

Intanto prosegue, ma con minore intensità l’eruzione dell’Etna, la bocca apertasi la mattina del 24 dicembre, dalla zona sommitale del vulcano l’emissione lavica è in diminuzione. Modesta la colata lavica che si riversa nella Valle del Bove. Il fronte della colata, secondo i vulcanologi dell’INGV che hanno sorvolato l’area, è localizzato a circa 1.600 metri di quota. Alle Eolie, sebbene non ci sia alcuna relazione con gli eventi geofisici dell’Etna, invece è costantemente sotto monitoraggio l’attività esplosivi dello Stromboli. Dalla Bocca Nuova si registra la fuoriuscita di modeste emissioni di cenere incandescente ma è in diminuzione l’ampiezza del tremore vulcanico.