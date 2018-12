Etna, terremoto a Catania. L’INGV: “Troppo presto per dire che il fenomeno sta per concludersi”

27 dicembre 2018 16:11

Etna, terremoto a Catania. L’INGV: “Fenomeno in attenuazione ma è ancora troppo presto per dire che il fenomeno sta per concludersi”

“È ancora presto per dire che il fenomeno sta per concludersi”- lo ha detto Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in merito all’attività sismica nell’area dell’Etna, che al momento risulta in attenuazione dal punto di vista delle scosse e dell’energia a queste associata. Le deformazioni del suolo “si stanno stabilizzando”, ma ha precisato Privitera, “non possiamo ancora dire che il fenomeno sta per concludersi, anche se i sintomi sembrano essere quelli”. Intanto l’Osservatorio Etneo continua a monitorare l’evolversi dei fenomeni, a stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile (Dpc) e tutte le Autorita’ di Protezione Civile.