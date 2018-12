Etna, forte terremoto a Catania: Borrelli nelle zone colpite dal sisma

26 dicembre 2018 09:57

Etna, terremoto a Catania: il Capo della Protezione Civile nelle zone colpite dal sisma

A seguito del forte terremoto e dello sciame sismico che in queste ore sta interessando l’area dell’Etna, il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento è arrivato in Sicilia per fare un punto della situazione sui danni provocati insieme alle autorità locali in Prefettura a Catania. Nella città etnea, dopo la scossa di magnitudo 4.8 di stanotte e i primi sopralluoghi, non si registrano danni o criticità, lo comunicano Prefettura e Protezione civile.