25 dicembre 2018 10:28

Etna in eruzione: riapre, ma con limitazioni, l’aeroporto di Catania

Riapre, ma con limitazioni, l’aeroporto di Catania. Lo spazio aereo di Fontanarossa nella giornata di ieri ha subito chiusura a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. Al momento sono stati consentiti sono 4 movimenti aerei l’ora, ma esclusivamente per gli aerei in arrivo. Restano quindi bloccate le partenze. Nella notte e in mattinata è proseguito lo sciame sismico, scosse avvertite con maggiore intensità a Zafferana Etnea. 5 in totale le scosse, di cui due con epicento a Regalna, nel catanese.