Messina: l’Ensemble Astor in concerto alla Chiesa di Porto Salvo

6 dicembre 2018 15:40

Domani nella chiesa di Porto Salvo a Messina il concerto dell’Ensemble Astor

Domani sera alle 20,30, la chiesa di Porto Salvo (fronte Fiera a Messina), ospiterà il concerto dell’Ensemble Astor (Antero Arena violino I, Joseph Arena violino II, Rosanna Pianotti viola, Mirko Raffone violoncello e Maria Assunta Munafò pianoforte). Un repertorio brillante che, spaziando da Mozart a Piazzolla, attraverserà l’ottocento.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo della Regione Sicilia e in collaborazione con la parrocchia Santa Maria dell’Arco, la chiesa Santa Maria di Porto Salvo e la Fraternità OFS di Porto Salvo, è promosso e organizzato dall’Associazione Orchestra da Camera di Messina. L’ingresso è gratuito.

L’associazione, oltre a promuovere la diffusione della musica colta in tutte quelle località che, per ragioni di marginalità territoriale, restano escluse dalla fruizione di musica classica, promuove stagioni di concerti di musica da camera in diverse location cittadine.