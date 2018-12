Enrico Brignano ad aprile ad Acireale [INFO UTILI]

12 dicembre 2018 15:20

Enrico Brignano ad Acireale, ecco le date del tour

Il nuovo one-man-show del “Biglietto d’Oro” Enrico Brignano “Innamorato Perso”, prodotto da Max Produzioni in collaborazione con Vivo Concerti, non è ancora iniziato, ma l’attesa è così forte che alle 4 date già annunciate al Palazzo dello Sport di Roma (dal 28 al 31 dicembre) si aggiungono due nuovi appuntamenti sempre nella Capitale, previsti per venerdì 4 e sabato 5 gennaio.

Raddoppiano gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago (alla serata del 17 gennaio si è aggiunta quella del 18) e al Nelson Mandela Forum di Firenze (in scena il 28 gennaio e ora anche il 29 gennaio).

Oltre agli spettacoli già preannunciati al Pala Alpitour di Torino (23 gennaio) e all’Unipol Arena di Bologna- Casalecchio di Reno (2 febbraio) il tour attraverserà l’Italia da nord a sud con nuove tappe fino a primavera 2019 e anche oltre: Perugia (14 febbraio al PalaEvangelisti); doppia data a Brescia (16 e 17 febbraio al Gran Teatro Morato); tre date a Padova (dall’8 al 10 marzo al Gran Teatro Geox); Rimini (il 20 marzo al Rds Stadium); Ancona (il 23 marzo al PalaPrometeo); Napoli (il 26 marzo al PalaPartenope); Montecatini Terme (il 31 marzo al Teatro Verdi); Acireale (il 13 aprile al Pal’Art Hotel); Bari (il 18 aprile al PalaFlorio).

Intanto fervono i preparativi per l’inizio della tournée, fissato per venerdì 21 dicembre con la data zero di Foligno (Pala Paternesi). I biglietti già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali.LO SPETTACOLO