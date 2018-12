Maltempo a Messina, in città è emergenza freddo. CMdB: “Aprite le porte delle chiese ai senzatetto”

17 dicembre 2018 19:44

Emergenza freddo a Messina, CMdB scrive all’Arcivescovo: “Aprire le porte ai bisognosi”

Nella città dello Stretto è emergenza freddo. Cambiamo Messina dal Basso rivolge un appello a Monsignor Accolla affinché la chiesa soccorra i bisognosi. Pubblichiamo di seguito l’appello rivolto dal Movimento all’ Arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela:

“È nostro desiderio condividere con Lei la nostra preoccupazione per tutti coloro che, alla luce degli avvenimenti degli ultimi mesi, non hanno un tetto sicuro ove rifugiarsi per fuggire dal freddo, alle porte.

Pertanto,

Invitiamo

Sua Eccellenza e i sacerdoti della nostra diocesi a rispondere al nostro appello accorato:

“Aprire le porte” delle chiese e degli istituti religiosi ai più bisognosi, ai senza-tetto, ai tanti stranieri, alle famiglie in difficoltà, nello spirito evangelico e in sintonia con il messaggio pastorale di Papa Francesco («Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e in carcere e mi avete visitato. In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.» Mt 25)

La nostra città soffre, e gli abitanti, in particolare delle periferie e dei villaggi, sono testimonianza diretta di quello che sta accadendo. È un dovere, di tutti, in queste circostanze spiacevoli, essere vera comunità.

In previsione del freddo e dei temporali, preoccupiamoci anche di coloro che non conosciamo ma che esistono, stranieri o no. Siamo certi che il nostro appello non rimarrà inevaso.

“Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri.”

(Don Lorenzo Milani)”.