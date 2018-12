Manovra, il Governo approva l’emendamento Cannizzaro per l’Aeroporto dello Stretto. Lemma (Udc): “preziosa boccata d’ossigeno per lo scalo”

3 dicembre 2018 21:22

Lemma (Udc): “l’impegno quotidiano per il proprio territorio produce sempre buoni risultati. Lo dimostra l’importante obiettivo raggiunto dal deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro per l’aeroporto dello Stretto”

“L’impegno quotidiano per il proprio territorio produce sempre buoni risultati. Lo dimostra l’importante obiettivo raggiunto dal deputato reggino di Forza Italia Francesco Cannizzaro per l’aeroporto dello Stretto”. A sostenerlo è la Commissaria Provinciale della Città Metropolitana dell’Udc Paola Lemma che plaude all’inserimento dell’emendamento alla manovra del governo che prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per lo sviluppo del Tito Minniti. “L’emendamento approntato dal coordinatore provinciale di Forza Italia Francesco Cannizzaro – afferma Paola Lemma – e difeso con tutto l’impegno possibile in Parlamento rappresenta una preziosa boccata d’ossigeno per lo scalo aeroportuale della Città Metropolitana. Insieme agli incrementi dei voli rappresenta adesso un’occasione irripetibile per cominciare a dare un piano organico di sviluppo ad uno scalo sopravvissuto a stento a lunghi anni di mala gestione. Adesso non ci sono più alibi: le Istituzioni locali dovranno fare la propria parte per incrementare voli e numero di passeggeri da e per il Tito Minniti. Anche attraverso una politica di contenimento dei costi dei biglietti che devono diventare appetibili, almeno quanto lo sono quelli dell’aeroporto di Lamezia Terme”. “Per adesso – conclude Paola Lemma – siamo soddisfatti del lavoro compiuto da Francesco Cannizzaro che non è altro che uno dei tanti obiettivi che riusciremo a raggiungere a Reggio e in Calabria non appena il centrodestra tornerà al governo dopo aver vinto le prossime elezioni e chiuso definitivamente la stagione del centrosinistra di Oliverio e Falcomatà”.