Droga in casa in occasione del Capodanno: un arresto in Calabria

31 dicembre 2018 18:54

Calabria: continua incessantemente l’opera di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia in occasione delle festività natalizie e di fine anno

Continua incessantemente l’opera di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Nella mattinata odierna infatti, in Vibo Valentia fraz. Marina, i militari della locale Stazione Carabinieri, procedevano a perquisire l’abitazione di un soggetto pregiudicato noto alle forze dell’ordine, I. M., rinvenendo, occultate all’interno di un armadio della casa, alcune buste di cellophane contenenti complessivamente quasi 500 grammi di Marijuana e 6 grammi di Eroina. Entrambe le sostanze erano suddivise in vari sacchetti pronte per essere cedute in occasione dell’imminente notte di San Silvestro. Il soggetto dichiarato in arresto, veniva ristretto agli arresti domiciliari in occasione della celebrazione dell’udienza di convalida fissata per mercoledì 2 gennaio. Il servizio odierno si inserisce in un più vasto progetto, coordinando dal Comando Provinciale di Vibo, finalizzato a contrastare il traffico ed il consumo delle sostanze stupefacenti soprattutto fra i giovani ed i giovanissimi nel Capoluogo di Provincia.