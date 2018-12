Controlli nella movida di Barcellona Pozzo di Gotto: 7 denunce [DETTAGLI]

8 dicembre 2018 11:59

Controlli nella movida notturna a Barcellona Pozzo di Gotto: denunciate sette persone, una segnalazione per droga

Nella notte dell’8 dicembre, i militari della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, impiegando equipaggi dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni di Barcellona e Merì, hanno svolto servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope nei luoghi della movida notturna del comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, hanno proceduto nei confronti di:

un 23enne e di un 39enne che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per porto di armi od oggetti atti ad offendere , in quanto trovati in possesso, ognuno, di un coltello a serramanico;

, in quanto trovati in possesso, ognuno, di un coltello a serramanico; un 29enne ed un 40enne che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S .;

.; 3 giovani che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro delle patenti di guida;

con contestuale ritiro delle patenti di guida; 1 persona che è stata segnalata alla Prefettura di Messina, quale assuntore di stupefacente, poiché trovata in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, detenuta per uso personale.

Inoltre, sono stati svolti mirati controlli nei confronti delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e della sorveglianza speciale.

Sono stati controllati, complessivamente, 67 automezzi e 123 persone e sono state contestate anche infrazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni amministrative tra cui: 3 per mancanza di copertura assicurativa e 2 per mancata revisione del veicolo, con il contestuale sequestro amministrativo dei veicoli, 5, infine, le patenti di guida ritirate in vista della successiva sospensione.