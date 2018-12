Danni maltempo Calabria, emendamento di Mangialavori per 30 milioni

18 dicembre 2018 17:13

Presentato un emendamento alla Manovra economica che prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro a favore della Calabria per i danni causati dal maltempo

Il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori ha presentato un emendamento alla Manovra economica che, per il 2019, prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro a favore della Calabria e delle province colpite dalle eccezionali ondate di maltempo degli ultimi mesi.

«Ho presentato questo emendamento – spiega il parlamentare – affinché lo Stato possa far fronte ai danni causati dal maltempo nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Al finanziamento, inteso come contributo statale, si provvederà mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica».

«Mi auguro – conclude Mangialavori – che il governo e la maggioranza parlamentare vogliano contribuire all’approvazione di un provvedimento di fondamentale importanza per tutti quei territori calabresi messi in ginocchio dalle calamità naturali di questi mesi. Sarebbe un segnale di forte vicinanza e di attenzione nei confronti di una comunità regionale che, troppo spesso, ha vissuto sulla sua pelle la lontananza dello Stato».