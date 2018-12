28 dicembre 2018 10:51

Serie B, Crotone ad un passo dalla C: la società ha deciso di cambiare allenatore, via Oddo arriva Serse Cosmi

L’avventura di Oddo sulla panchina del Crotone sembra ormai giunta al capolinea: fatale la brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro lo Spezia. Al posto del Campione del Mondo 2006 dovrebbe arrivare Serse Cosmi, il vulcanico mister che ha fatto la storia del Perugia e che ha sfiorato la promozione in Serie A con il Trapani. Per il Crotone è l’ennesimo cambio in panchina dopo Stroppa e appunto Oddo.