28 dicembre 2018 18:54

Serie B, ribaltone a Crotone: al posto di Massimo Oddo, che in sette partite aveva ottenuto due punti, torna Giovanni Stroppa

Caos infernale a Crotone dopo l’ennesima sconfitta contro lo Spezia. Massimo Oddo non è più l’allenatore dei pitagorici, l’allenatore ha rassegnato le dimissioni. Al posto del Campione del Mondo, che in sette partite aveva ottenuto due punti, torna Giovanni Stroppa, che era stato esonerato il 29 ottobre, dopo il pareggio casalingo con la Salernitana. Per ora tramontata l’ipotesi di Serse Cosmi in panchina.