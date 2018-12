Crescono i “mammoni” in Italia, boom di under 35 a casa con i genitori [DATI]

17 dicembre 2018 17:32

I giovani tra i 18 e i 34 anni che nel 2017 vivevano a casa con i genitori erano il 66,4% del totale

Dopo un lieve calo nel 2016 tornano a crescere i ‘mammoni’ in linea con quanto accaduto dal 2009 in poi: nel nostro Paese i giovani tra i 18 e i 34 anni che nel 2017 vivevano a casa con i genitori erano il 66,4% del totale (65,8% nel 2016), dato piu’ alto dopo Croazia, Malta e Grecia, a fronte di una media Ue al 50%. La distanza dal resto dell’Europa aumenta per la fascia tra i 25 e i 34 anni quella nella quale si dovrebbero aver terminato gli studi per cominciare a lavorare: vive ancora a casa il 49,3% dei giovani a fronte del 30,6% medio in Ue (3,2% in Danimarca e 4,7% in Finlandia). E se in Italia tra i 25 e i 34 anni vive con i genitori quasi un giovane su due – si legge negli ultimi dati Eurostat – la percentuale e’ del 14,9% nel Regno Unito, del 13,5% in Francia e del 17,3% in Germania mentre nei paesi del Nord Europa si resta al di sotto o poco sopra il 10% (Svezia al 6%, Olanda all’11,4%). A lasciare con difficolta’ la casa dei genitori sono soprattutto i giovani maschi: tra i 18 e i 34 anni i giovani italiani che dichiarano di vivere a casa con mamma sono il 72,7% del totale (56,2% in Europa a 28) contro il 59,8% delle femmine nella stessa fascia di eta’ (43,5% in Europa). Il divario cresce nella fascia tra i 25 e i 34 anni con il 57,9% dei maschi italiani ancora con i genitori (37,7% la media Ue, 4,3% in Danimarca) a fronte del 40,6% delle femmine (23,5% in Europa, 1,9% in Danimarca). La percentuale e’ in crescita in Italia soprattutto per gli uomini (dal 57,2% al 57,9%) mentre per le donne l’aumento e’ di 0,3 punti (dal 40,3% al 40,6%). La Spagna si avvicina al dato italiano con il 42,8% dei giovani tra i 25 e i 34 anni a casa con i genitori (49,1% tra gli uomini).

Lavoro, Coldiretti: “giovani mammoni perché 35% a rischio povertà”

Molti giovani sono costretti a rimanere a casa per difficoltà economiche e la mancanza di lavoro con piu’ di un giovane italiano su tre con meno di 29 anni è a rischio povertà o esclusione sociale. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento ai dati Eurostat relativi al 2017 dai quali emerge che in Italia tornano a crescere i mammoni con il 66,8% dei giovani di età compresa tra i 25 ed i 29 anni che vive con i genitori. A trovarsi in questa difficile situazione in Italia – sottolinea la Coldiretti – sono piu’ le giovani donne (36,2%) degli uomini (33,9%). I dati – continua la Coldiretti – mostrano l’immenso ruolo sociale che viene svolto dalle famiglie che sono diventate un soggetto di welfare che opera come fornitore di servizi e tutele per i membri che ne hanno bisogno. Dall’ospitalità alla preparazione dei pasti, dalla pulizia degli abiti a quella della casa, fino alla cura dei nipoti, sono numerose le richieste di collaborazione chieste ai genitori che – rileva la Coldiretti – sempre piu’ spesso sono costretti ad offrire anche aiuti economici per effetto dei drammatici livelli di disoccupazione. La casa – continua la Coldiretti – diventa spesso anche un incubatore di impresa in un paese come l’Italia dove si stima che le aziende familiari rappresentino almeno l’85% con punte del 90% in settori come l’agricoltura. Non è un caso che l’’Italia con 55mila imprese agricole condotte da under 35 sia al vertice in Europa nel numero di giovani in agricoltura. E’ in atto un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale con il mestiere della terra che – conclude la Coldiretti –attrae giovani generazioni fortemente motivate a costruirsi un futuro a contatto con la natura tanto che sono quasi 34mila i giovani che hanno già presentato in Italia entro settembre domanda per l’insediamento in agricoltura dei Piani di sviluppo rurale (Psr) al 2020 dell’Unione Europea e ai quali le Amministrazioni regionali devono dare ora responsabilmente una riposta.