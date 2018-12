Cosenza: il Ritorno di Mary Poppins, proiezione speciale per l’AIRC

17 dicembre 2018 19:15

Cosenza: con il supporto di The Walt Disney Company Italia, accanto all’AIRC con una raccolta fondi per rendere i tumori pediatrici sempre più curabili

The Walt Disney Company Italia supporta il Cinema Citrigno, schierato al fianco del Comitato AIRC Calabria per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici con una speciale proiezione cinematografica dell’attesissimo film Il Ritorno di Mary Poppins. La proiezione, in programma per giovedì 20 dicembre dalle ore 17.00 a Cosenza presso il Cinema Citrigno, sarà accompagnata da momenti di gioco e intrattenimento che avranno luogo nel foyer e contribuirà al finanziamento di una borsa di studio dedicata allo sviluppo di nuove terapie e farmaci sempre più efficaci per la cura dei piccoli pazienti.

Il Ritorno di Mary Poppins vede Emily Blunt nel ruolo della tata “praticamente perfetta”, che con i suoi straordinari poteri magici è capace di trasformare qualsiasi mansione giornaliera in un’indimenticabile e fantastica avventura. In questo originale sequel, Mary Poppins torna per aiutare la nuova generazione della famiglia Banks a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia. Accanto a lei l’amico Jack (Lin-Manuel Miranda), un lampionaio ottimista che si occupa di portare luce (e vita) nelle strade della capitale inglese.

La storia è ambientata nella Londra degli anni ‘30, ventiquattro anni dopo gli eventi del primo film. Michael Banks (Ben Whishaw) lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen (Julie Walters). Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks (Emily Mortimer) combatte per i diritti dei lavoratori. Quando la famiglia subisce una perdita personale, Mary Poppins ricompare magicamente nella vita dei Banks e, con l’aiuto di Jack, cerca di aiutarli a superare questo momento difficile.

“Siamo felici di questa collaborazione con The Walt Disney Company Italia che ci permette di portare Il Ritorno di Mary Poppins a Cosenza con una proiezione speciale per raccogliere fondi a sostegno della migliore ricerca sui tumori pediatrici – spiega Rosella Pellegrini Serra, Presidente Comitato AIRC Calabria – Ogni anno in Italia circa 2.300 bambini e ragazzi si ammalano di cancro: grazie ai costanti progressi della ricerca l’82% dei bambini e l’86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo la diagnosi di tumore. Un risultato importante ma che non ci può bastare. L’impegno di AIRC e di tutta la comunità scientifica è, infatti, quello di arrivare al più presto a poter curare tutti i piccoli pazienti! Sono certa che grazie alla generosità dei cosentini il prossimo 20 dicembre avremo una sala piena in ogni posto e potremo così raccogliere importanti fondi per il finanziamento di una nuova borsa di studio in questo ambito”.

Il Ritorno di Mary Poppins è diretto da Rob Marshall e prodotto dallo stesso Marshall insieme a John DeLuca (Chicago) e Marc Platt (La La Land), mentre Callum McDougall è il produttore esecutivo. La colonna sonora è composta da Marc Shaiman (Hairspray – Grasso è Bello), che si è anche occupato di scrivere le nuove canzoni del film insieme a Scott Wittman (Hairspray – Grasso è Bello).

Cinema Citrigno, Cosenza | Giovedì 20 dicembre ore 17.00

Informazioni: AIRC Comitato Calabria telefono 0984413697

Biglietti: contributo di 10 euro

AIRC ringrazia il Cinema Citrigno per la generosità e The Walt Disney Company Italia per la disponibilità. Inoltre un sentito ringraziamento a Rinaldi Toys Group, Lindt, Dolce Regalo, Ego Pubblicità, Farmacia Gigliotti, Franklin, Scintille Montesanto, Termoricambi Sud, Vintage Zone, Vini Vivacqua, Let Live Onlus e Andrea Mazzei Consulting per essere partner di questo speciale evento.