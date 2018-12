17 dicembre 2018 06:52

Cosenza: operazione di servizio in corso in materia di appalti pubblici, reati di falso, corruzione e frode in pubbliche forniture

Alle ore 11 del 17 Dicembre 2018, presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, si terrà una conferenza stampa relativa ad una operazione di servizio in corso in materia di appalti pubblici, reati di falso, corruzione e frode in pubbliche forniture.

La conferenza sarà presieduta dal Procuratore della Repubblica – dott. Nicola Gratteri e saranno presenti il Comandante Regionale Calabria e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza.