Il twitter del ministro dell’Interno Matteo Salvini sul provvedimento di obbligo di dimora per Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria

“Altri problemini per un governatore del Pd… Amici Calabresi, tornero’ presto da voi, voglio lavorare per dare un futuro migliore alla vostra splendida terra!”. Lo scrive su twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando il provvedimento di obbligo di dimora nel comune di residenza per il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio emesso dal gip di Catanzaro.