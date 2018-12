3 dicembre 2018 22:24

Cosenza Calcio: il dott. Basta si occuperà del settore nutrizionale della squadra monitorando il regime nutrizionale dei calciatori

L’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi, si legge in una nota congiunta del dott. A. Gravina, S.Bruni e P.Servillo rispettivamente Presidente , Vicepresidente e Segretario dell’ABNC, esprime soddisfazione per l’avvio di una collaborazione tra il Cosenza Calcio ed il Dott. Daniele Basta Nutrizionista e commissario provinciale dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi. Il Dott Basta si occuperà del settore nutrizionale della squadra monitorando il regime nutrizionale dei calciatori. “Auguri di buon lavoro” conclude la nota “da parte di tutta l’associazione per questo nuovo incarico che saprà portare avanti con la professionalità e la competenza che da sempre lo contraddistinguono”.