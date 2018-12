Corino e Sannino premiati dall’unvs di Bra

22 dicembre 2018 18:40

Mauro Corino, ex campione italiano della pista e azzurro, e’ stato recentemente premiato “Alla Carriera”, per la sua intensa e meritoria attività ciclistica, dalla sezione dei Veterani dello Sport di Bra, presieduti da Paola Ballocco. Molto noto nel capoluogo del Roero, Corino ha ricevuto l’ambito riconoscimento contemporaneamente ad un’altra personalità di spicco: Ettore Sannino. A quest’ultimo è stato infatti assegnato il premio di Atleta dell’Anno, nell’arco della stessa cerimonia tenuta sotto gli occhi del vice presidente vicario nazionale dei Veterani dello Sport Gianfranco Vergnano. Sannino ha lungamente militato nelle file del Basket Team 71 Abel Bra. Sempre nella circostanza, la sezione braidese ha premiato anche i ciclisti Franco Cappelleti ed Ermanno Gotta, con un riconoscimento intitolato a Domenico Asselle, recentemente scomparso e personaggio di rilievo dell’UNVS locale. Inoltre, Gian Gregorio Carnevale, componente dello staff di Overland, è stato nominato “Saggio Veterano dello Sport”, per le qualità dimostrate dal punto di vista umano e professionale. Infine, premi anche per Maria Teresa Furci provveditore agli studi del MIUR di Cuneo e Giacomo Berrino, uomo molto legato all’immagine di diverse realtà associative.