Coppa Italia: martedì il Crotone in campo contro il Bologna

2 dicembre 2018 22:50

Coppa Italia: il Crotone è sceso in campo per preparare la prossima gara contro il Bologna, in programma martedì alle ore 18 al “Dall’Ara” e valevole per il quarto turno eliminatorio della Coppa nazionale

Dopo la sfida contro la Cremonese, i rossoblù, come da programma, sono scesi subito in campo per preparare la prossima gara contro il Bologna, in programma martedì alle ore 18 al “Dall’Ara” e valevole per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia. Gli squali infatti, già questa mattina hanno sostenuto un allenamento nel ritiro emiliano, sul campo sportivo comunale “Soprani” di Fabbrico: lavoro di scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri contro la Cremonese, regolare seduta per tutti gli altri. Domani è già vigilia e la squadra tornerà in campo al mattino, sul campo del “Soprani”, per la rifinitura a porte chiuse.