Coppa Italia: domani Bologna-Crotone, ecco le parole di Oddo

3 dicembre 2018 15:51

Coppa Italia: domani il Crotone è atteso dalla seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni, questa volta gli squali saranno ospitati dal Bologna

Domani il Crotone è atteso dalla seconda trasferta consecutiva nel giro di pochi giorni: questa volta gli squali saranno ospitati dal Bologna, squadra di Serie A, e la gara sarà valida per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia. Partita secca, chi passa il turno affronterà la Juventus. I pitagorici hanno svolto questa mattina la seduta di rifinitura sul campo sportivo comunale “Soprani” di Fabbrico: solo Crociata non ha preso parte alla sessione, a causa di una gonalgia, e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Il tecnico pitagorico, Massimo Oddo, ha presentato la gara contro il Bologna: “I risultati non arrivano ma io sono molto fiducioso. Sono sincero: dopo la gara contro il Cosenza mi ero preoccupato un po’, abbiamo ed ho verificato che si è trattato solo di un incidente di percorso. È vero che siamo tutti scontenti, ma dobbiamo continuare con la stessa determinazione messa in campo nell’ultima partita, continuare a lavorare bene come stiamo facendo e sicuramente i risultati arriveranno. Dobbiamo pensare gara dopo gara, abbiamo bisogno di un risultato che dia morale e ci faccia credere ancora di più in quello che stiamo facendo”.