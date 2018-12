Contributi ai Comuni in Sicilia, Grasso: “Governo Musumeci sta rispettando i tempi”

10 dicembre 2018 14:06

Contributi ai Comuni in Sicilia, Grasso (FI): “Il Governo Musumeci sta rispettando i tempi di erogazione delle risorse destinate a Liberi Consorzi e Comuni”

“Nella piena consapevolezza delle particolari condizioni di difficoltà economiche in cui versano i comuni dell’isola con le quali gli enti devono confrontarsi quotidianamente, mi preme sottolineare che i tempi di erogazione dei trasferimenti delle risorse destinate ai comuni e ai liberi consorzi sono stati ampiamente rispettati. Lo ha detto l’Assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica in Sicilia, on. Bernardette Grasso, facendo il punto in merito alle ripartizioni delle somme destinate agli Enti locali. “I criteri di riparto quest’anno – continua l’Assessore – fanno riferimento all’assegnazione storica e alla fascia demografica; è in corso l’erogazione a tutti i comuni delle quote del Fondo investimenti 2018″. “Ho altresì firmato – ha aggiunto Grasso – il decreto relativo ai contributi da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali, nonché quello relativo al contributo da assegnare ai comuni per far fronte a particolari difficoltà riferite al fenomeno migratorio. Una concreta boccata di ossigeno per le asfittiche casse degli Enti locali siciliani”. “E’ in itinere – conclude la Parlamentare forzista – la predisposizione delle direttive per l’attuazione dell’Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (POC 2014/2020) che destinerà 115 milioni di euro ai Comuni e 30 milioni di euro agli Enti di Area vasta, al fine di pre-allocare le stesse e consentire agli Enti destinatari di programmare gli interventi in coerenza con le linee d’intervento di interesse. Stiamo procedendo nel rispetto dei nostri concittadini e del territorio siciliano”.