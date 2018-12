Coni Calabria: volge al termine il Corso di Alta Formazione per Psicologi nello Sport

6 dicembre 2018 11:54

Calabria: volge al termine il Corso di Alta Formazione per Psicologi, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport diretta dal Prof Mimmo Albino

Volge al termine il Corso di Alta Formazione per Psicologi nello Sport, organizzato dalla Scuola Regionale dello Sport Calabria diretta dal Prof Mimmo Albino. L’attività formativa, strutturata in diversi incontri dalle tematiche innovative, orientata alle problematiche emotive, strettamente correlate alle modalità d’approccio con gli sportivi, nasce dal tavolo d’intesa tra il C.R. CONI Calabria e l’Ordine degli Psicologi della Calabria. La comunione d’intenti tra i due presidenti, Maurizio Condipodero e Fortunato Campolo, ha permesso la creazione di sinergie vincenti in nome dello sport, apprezzate dal Presidente Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Fulvio Giardina, presente per l’apertura del Corso ed entusiasta per la nutrita partecipazione, da tutta la Calabria, che ha visto raggiungere, in poco tempo, il numero massimo di iscritti prefissato. La discussione finale delle tesine ha mostrato, ancora una volta, la professionalità di figure importanti che contribuirebbero a generare cultura sportiva nel nostro territorio, mettendosi al servizio delle esigenze dello Sport, prestando le proprie competenze, arricchendo la qualità dei servizi che una Federazione, una Società o altre realtà sportive offrono quotidianamente ai propri tesserati.