Pausini e Antonacci in concerto, tappa anche a Messina: biglietti a ruba, raddoppia la data a San Siro

17 dicembre 2018 17:08

Oltre 150 mila i biglietti venduti, tappa anche a Messina: Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto al San Filippo

Sono oltre 150 mila i biglietti venduti per il tour negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Ed anche a Messina è grande attesa per quello che si preannuncia il concerto dell’anno. Il tour degli stadi farà tappa al San Filippo il prossimo 27 luglio. Le due star della musica italiana proporranno duetti inediti, i loro grandi classici e le loro più recenti hit, compreso il singolo ”Il coraggio di andare”, contenuto nella special edition di Laura Pausini ”Fatti Sentire Ancora” (Atlantic/Warner Music). A grande richiesta le due star della musica italiana raddoppiano l’appuntamento a San Siro e alla data del 4 luglio si aggiunge quella del 5 luglio. Il tour inizia il 26 giugno allo Stadio San Nicola d Bari. Dopo la tappa pugliese, sarà la volta dello Stadio Olimpico di Roma (29 giugno), Stadio San Siro (4 e 5 luglio), Stadio Artemio Franchi di Firenze (8 luglio), Stadio Dall’Ara di Bologna (12 luglio), Stadio Olimpico di Torino (17 luglio), Stadio Adriatico di Pescara (23 luglio), Stadio San Filippo di Messina (27 luglio) e Fiera di Cagliari (1 agosto). I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita, è possibile acquistare al massimo 4 biglietti ad utente per ogni stadio.