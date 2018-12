6 dicembre 2018 22:04

Reggio Calabria: la Cestistica Viola organizza il “Coach Zorzi Shooting day”. L’evento avrà luogo, con il patrocinio del Comitato FIP Calabria, nella giornata di martedì 18 dicembre presso il Palacalafiore

La Cestistica Viola Reggio Calabria, proseguendo la sua mission di tutelare i valori, i principi e la tradizione neroarancio che, per decenni, hanno reso la piazza di Reggio Calabria quale punto di riferimento per il basket italiano, organizza: il “Coach Zorzi shooting day”. L’evento avrà luogo, con il patrocinio del Comitato FIP Calabria, nella giornata di martedì 18 dicembre presso il Palacalafiore.

Coach Tonino Zorzi, che in riva allo Stretto ha scritto strepitose pagine di grande pallacanestro e che dal 2011 fa parte dell’Italia Basket Hall of Fame, ritornerà a Reggio Calabria in occasione della presentazione del suo libro “La mia Itaca” e ricalcherà il parquet del Palacalafiore per allenare un gruppo di giovani cestisti calabresi secondo il seguente programma:

PalaCalafiore

ore 16:00 – 17:00 allenamento sul tiro riservato ai giocatori/giocatrici nati/e negli anni dal 2000 al 2005

ore 17:00 – 18:00 incontro con gli allenatori