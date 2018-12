Maxi controlli nell’area montana delle Serre vibonesi: 3 deferiti

1 dicembre 2018 16:34

I Carabinieri delle Stazioni di Nardodipace e Fabrizia hanno effettuato una serie di servizi volti a contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti e armi

Nella giornata di ieri, 30 novembre 2018, i Carabinieri delle Stazioni di Nardodipace e Fabrizia hanno effettuato una serie di servizi volti a contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti e armi. Nella fattispecie sono state effettuate una serie di perquisizioni domiciliari e veicolari che hanno portato al deferimento di 3 persone. In particolare, in Nardodipace, nella frazione Cassari, nella mattinata di ieri, si è proceduto a deferire un ragazzo 18enne originario del posto per la detenzione di circa una decina di grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana occultata tra i vestiti contenuti all’interno di uno scatolo. In altra perquisizione, invece, si è provveduto a contestare ad un soggetto 67enne, sempre originario di Cassari, l’omessa custodia di uno dei suoi fucili da caccia. Nella fattispecie è stato riscontrato che l’arma non era custodita all’interno dell’armadio metallico, comunque presente all’interno dell’abitazione. I militari, quindi, hanno provveduto ad effettuare il ritiro cautelativo di tutte le armi a disposizione dell’anziano. Invece, sempre nella pomeriggio di ieri, in Fabrizia, i militari della locale Stazione Carabinieri rinvenivano nella disponibilità di un soggetto 26enne originario di Nardodipace un trattore risultato poi, all’esito degli accertamenti, provento di furto in provincia di Napoli. In questo caso il trattore è stato sequestrato in attesa della restituzione al legittimo proprietario.