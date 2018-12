Reggio Calabria: concerto di Giovanni Allevi al Teatro Gentile di Cittanova

17 dicembre 2018 11:15

Grande l´attesa a Cittanova ed in tutta la Calabria per quello che si preannuncia come un vero e proprio evento straordinario, il concerto di Giovanni Allevi, eccezionale ed eclettico compositore e pianista italiano acclamato in tutto il mondo. Domenica 23 dicembre alle ore 21 Giovanni Allevi arriva al Teatro Gentile di Cittanova, unica tappa nel meridione, con il suo “Equilibrium Christmas Tour 2018”, per festeggiare l’incanto del Natale accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana. I biglietti ancora disponibili possono essere acquistati presso il Teatro Gentile nei giorni di giovedì 20 e sabato 22, dalle ore 16 alle 18, oppure telefonando ai numeri 3477191399 – 3206184249. (Info: kalomena@libero.it – www.associazionekalomena.it ). L’avvenimento è realizzato nell’ambito della XVI Stagione Teatrale della Piana organizzata dall’Associazione Kalomena. Un appuntamento storicizzato per merito del quale oggi Cittanova ha assunto un ruolo di eccellenza nel panorama degli eventi culturali, teatrali e musicali che si svolgono in Calabria. Il concerto, oltre al regalo di inaspettate e sorprendenti prime esecuzioni, prevede anche una originale rilettura, per pianoforte e orchestra, delle più amate melodie natalizie di sempre. Jeans, t-shirt, scarpe da ginnastica. Questo l’essential con cui il Maestro Giovanni Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Enfant terrible della musica classica contemporanea, compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani che, affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all’arte creativa della composizione. L’Agenzia Spaziale americana NASA gli ha intitolato un asteroide. Superato il milione di dischi venduti delle sue composizioni originali, l’ultima opera musicale è Equilibrium, un progetto con orchestra sinfonica eseguito in anteprima mondiale negli Stati Uniti ora in tournée in Italia, dopo aver già toccato Cina e Giappone. L’Orchestra Sinfonica Italiana, che lo accompagna, nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali. Dotata di una straordinaria versatilità e conoscenza dei linguaggi sia del repertorio classico che di quello contemporaneo, sotto la guida del Maestro Giovanni Allevi dal 2009 a oggi ha effettuato numerose tournée, portando in scena composizioni originali in prima esecuzione mondiale.