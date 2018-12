Al via “ChocoModica”: degustazioni e cooking show nel centro storico della piccola cittadina in Sicilia

3 dicembre 2018 18:25

Modica in festa: al via ChocoModica, dal 6 al 9 dicembre degustazioni, arte e spettacolo nella piccola cittadina siciliana

Il cioccolato di Modica protagonista della gustosissima kermesse in programma dal 6 al 9 dicembre “Chocomodica”. Attese migliaia di visitatori nel centro storico della piccola cittadina siciliana. Quattro giorni dedicati all’unico cioccolato che vanta il titolo europeo di “oro certificato”, durante i quali si svolgeranno degustazioni e show cooking con i maestri pasticceri Concetto Cicero, Mirco della Vecchia e Davide Comaschi. I dettagli della festa dedicata al gusto sono stati presentati dal sindaco di Modica Ignazio Abbate, il presidente di Camera di commercio Sud-est dei territori di Catania, Ragusa e Siracusa, Pietro Agen, il presidente del Consorzio tutela Cioccolato di Modica Salvo Peluso e il direttore generale del Consorzio Nino Scivoletto in una conferenza stampa che si è tenuta oggi a Roma. Chocomodica prenderà il via con la cerimonia di consegna delle chiavi di cioccolato della città ai bambini e proseguirà con le mostre fotografiche di Luigi Nifosi, “Sicilia, L’isola mai vista, presso l’Auditorium Floridia e la mostra “Le opere e i giorni” dell’artista Giovanni Favaccio a Palazzo De Leva. Tra le novità di quest’anno c’è il bollino anti contraffazione dell’Ipzs, che verrà apposto su ogni tavoletta di cioccolato.

Spazio anche ai fumettisti Gianluca Distefano e Sandro Dessì e all’artista Piero Puglisi alla biblioteca Quasimodo. Durante la manifestazione inoltre verranno esposte sculture e pitture di cioccolato e non mancheranno anche musica e spettacolo dal vivo con la musica di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11esima edizione e il concerto, in programma sabato sera. L’evento è patrocinato dalla Camera di Commercio dei territori di Catania, Ragusa e Siracusa.