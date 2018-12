Progetto “Chiese aperte a Natale” a Rossano

23 dicembre 2018 18:30

Si comunica che dal 16 Dicembre scorso fino a Domenica 6 Gennaio 2019 le Chiese di San Bernardino, Panaghia e San Marco resteranno aperte. A partire dalle ore 17.30 e fino alle 20.30 tutti i giorni dal giovedì al sabato e nel giorno festivo del 26 Dicembre. L’iniziativa nasce a seguito del progetto “Chiese Aperte”, un corso di formazione per volontari che si tiene ogni presso il Museo Diocesano e del Codex ed organizzato dall’associazione di volontariato SBC Sibari Beni Culturali. L’associazione, presieduta dal dottor Michele Abastante, ha lo scopo di formare volontari che intendono salvaguardare beni culturali poco valorizzati nel territorio di Corigliano-Rossano e della Sibaritide in generale. I volontari impegnati nell’apertura delle chiese sono: Anna Curia, Aldina Provenza, Maria Celestino, Maria Carmela Bellucci, Ester Caravetta e Felicia Sommario. Sei donne che si impegneranno, anche in futuro, a valorizzare le chiese del centro storico di Rossano. Chiese conosciute ma che, per vari motivi, non rimangono aperte tutto l’anno. Le stesse volontarie hanno allestito alcuni presepi natalizi all’interno delle Chiese citate creando un piccolo itinerario fatto di presepi all’interno dei luoghi di culto. Scopo dell’iniziativa è quello di allargare il circuito turistico rossanese e permettere ai visitatori di fruire della bellezza storica e artistica degli antichi luoghi di culto della cittadina. Ci si augura di estendere il circuito delle chiese aperte già a partire da questa primavera. Nel frattempo le volontarie di chiese aperte accoglieranno i visitatori durante l’arco del periodo natalizio.